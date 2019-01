L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini ha dichiarato alla vigilia della sfida in Coppa Italia con la Juventus: "Loro sono favoriti, ma abbiamo fiducia perché stavolta si tratta di una partita secca in casa. Con Gomez dietro a Ilicic e Zapata abbiamo alzato le nostre capacità offensive. Prendiamo qualche gol in più, però tra il dare e l'avere siamo in vantaggio".



"La Juve è una squadra da record, tutti sono motivatissimi nel giocarci contro. Io ho fatto il settore giovanile lì e ci ho pure allenato. Allegri sa dare continuità e motivazioni ai suoi, vedi ultima di campionato con la Lazio che a un certo punto pareva compromessa. Se vogliamo vincere la coppa, questa è una grande occasione. Una possibilità che ci siamo meritati, con uno stadio pieno a sostenerci".