Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini presenta sul sito ufficiale del club orobico la sfida con la Sampdoria: "I numeri dicono tutto, ma non abbiamo ancora raggiunto i traguardi a livello aritmetico. Anche le grandi squadre hanno margini di miglioramento, figuriamoci se non possiamo averli noi: lo spirito è molto buono, mi è piaciuta la partecipazione e l'inserimento dei nuovi giocatori, questo rende la squadra migliore. Cagliari? Mi è piaciuto aver cambiato sei o sette elementi, hanno giocato con la stessa organizzazione e attenzione e non abbiamo avuto punti deboli. Stanno tutti bene, i risultati aiutano e lo spirito è alto, anche di chi ha giocato meno. Sampdoria? All'andata abbiamo avuto difficoltà a costruire gioco e avevamo delle defezioni, sappiamo benissimo che sono una buona squadra e con queste due vittorie si sono tolti dalla zona rossa. Non sarà una gara facile, sarà diversa dalle partite con Lazio e Napoli: contro Samp e Brescia dobbiamo trovare punti per avvicinarci al nostro obiettivo. Fatica mentale? La squadra ha sofferto nel finale di gara, in superiorità numerica ci è sembrato fosse tutto facile ma abbiamo rischiato di farci raggiungere. E' la dimostrazione che nel calcio quando perdi qualcosa rischi poi di non raggiungere il risultato. Scelte in funzione della Juve? L'attenzione è tutta sulla Samp. Queste sono le gare in cui abbiamo sofferto di più, dobbiamo essere bravi a superare queste difficoltà. Campionato post Covid? E' sicuramente diverso rispetto a marzo, soprattutto per la frequenza delle partite e le difficoltà. L'atmosfera senza pubblico è diversa, ma non è meno complicato: devi essere concentrato e stare bene fisicamente, con questi climi rischi di piantarti".