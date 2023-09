“Non pensiamo per ora all'Europa, dobbiamo giocare questa partita, l’attenzione è alla Juve, abbiamo fatto una buona striscia ma siamo a metà prima della sosta", ha spiegatoalla vigilia della gara contro la Juve alle 18 al Gewiss Stadium, "ora ci sono tre incontri uno più importante dell’altro”. A cominciare dalla“Quando viene la Juve a Bergamo è sempre moto attesa, è una grande squadra, non ci sono dubbi, quest’anno poi può dedicarsi tutta al campionato, è partita bene, fa parte delle migliori del campionato. È la partita più impegnativa dell’inizio della stagione. Ad agosto l’amichevole aveva un altor prospetto, c’erano tanti cambi, ora sarà un test più probante, ci apprestiamo anche con curiosità per capire quanto sia questa la nostra dimensione. Io credo che la Juve abbia dei valori, ha sempre la capacità di segnare, in generale per fare risultato contro la Juventus bisogna fare gol”.“Ieri ero più pessimista, oggi più ottimista, dobbiamo aspettare l’allenamento del pomeriggio, poiusciranno i convocati, se sta bene e può giocare lo porto, poi avremo Sporting e Lazio ma se il test sarà positivo”.“Per lui sta andando avanti bene, giovedì speriamo che venga, i giocatori sono in una buona condizione generale, ogni volta che provi a preservare uno però poi entra in campo e si fa male, non si sa mai quale sia il metodo migliore".Pasalic serve sempre, anche col Cagliari ha fatto il centravanti, dobbiamo cercare di allargare il più possibile e trovare qualche altra risorsa in più, gli infortuni succedono in campo un po’ in tutte le squadre quando si gioca con questa continuità e frequenza, forse è la natura del giocO stesso non servono neanche i turnover.koopmeiners è un tuttocampista, abbina qualità atlletiche importanti al dinamismo e alla capacità di concludere e trovare la porta, sa occupare più zone del campo nel corso della stessa partita, per me è una risorsa".Questa potrebbe essere una bella rogna, grazie all'intelligenza dei ragazzi per noi è una risorsa, c'è sempre il rischio di scontentare, c'è da valorizzare e recuperare bene Musso, un giocatore di livello partito bene, e ridare spazio a Carnesecchi che ha un'ottima prospettiva, ha bisogno di giocare e allenarsi, cecro di trovare gli spazi per far coincidere entrambe le cose".