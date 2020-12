Gian Piero, allenatore dell'Atalanta, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio contro la Juve: "È un grande risultato, siamo stati bravissimi, a un certo punto eravamo convinti di vincerla. Loro hanno avuto la loro occasione, sono stati bravi entrambi i portieri. Abbiamo giocato con personalità,. Tecnicamente abbiamo sbagliato alcuni passaggi decisivi, anche l’occasione di Zapata. Nel secondo tempo tecnicamente abbiamo giocato meglio, non abbiamo fatto errori. Per poco è mancato il colpo del ko. L’episodio ti può far perdere o vincere la partita".- "È stato strepitoso. Ha parato un rigore a Ronaldo che ne sbaglia uno su cento. Siamo contenti per Gollini, un po’ meno per Szczesny che ha fatto una gran parata su Romero, pensavo fosse gol (ride, ndr)".- "Giocando con continuità il campionato potremmo arrivare molto vicino. Se giochiamo con Pessina, Freuler e De Roon a centrocampo acquisiamo una consistenza maggiore. Se non abbiamo la condizione rischiamo di subire. Sono momenti del campionato, ma possiamo anche tornare a un assetto più offensivo".- "Guarderemo sempre le partite del Real, ma da qua a fine febbraio devono passare tante giornate".- "Sarà un campionato molto bello, c’è un gruppo di squadre che sta crescendo. È un campionato più aperto, quest’anno ci sono anche Milan, Napoli e Roma. Le grandi sono già rodate, il campionato è più difficile. La Juventus è una delle favorite, non in assoluto. La Juve rispetto a un mese e mezzo fa ha cambiato identità. Ne mancano ancora 27 di partite. Possiamo giocare con continuità e alla pari con tutti".