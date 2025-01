Atalanta, Gasperini: "Juventus e Napoli decisive per lo Scudetto? Puntiamo al crocevia Champions"

Getty Images

Torna Mateo Retegui, ma non la vittoria per l'. Finisce 1-1 contro laal Gewiss Stadium nel recupero della 19esima giornata di Serie A, il capocannoniere del campionato entra in campo e risponde all'iniziale vantaggio firmato da Pierre Kalulu ma non basta agli orobici per ritrovare il successo.Al termine della partita, il tecnico dei bergamaschi Gian Piero Gasperini è intervenuto a Sky Sport: le sue dichiarazioni.- "Mi è sembrata una gran bella partita, abbiamo affrontato una squadra forte e mi ha soddisfatto la prestazione dei miei, anche nel primo tempo. Dopo lo svantaggio era difficile, speravamo di avere noi l'opportunità di andare in vantaggio, ma abbiamo avuto le nostre buone occasioni. La partita mi ha soddisfatto".

- "No, perché... Crocevia per vincere lo Scudetto? Allora sì, è il crocevia. Abbiamo anche il crocevia per la Champions League: puntiamo a quello".- "Carnesecchi sta fornendo delle prestazioni straordinarie con alcuni interventi determinanti. Da portiere importante com'è diventato si fa trovare sempre pronto ed è sicuramente stato decisivo in queste ultime gare. Ha tutti i numeri: migliorerà ancora nel gioco con i piedi, ma le cose importanti le ha tutte. Il gol di Kalulu non l'ho ancora rivisto, sicuramente si è aperto uno spazio e abbiamo tardato un po' nella chiusura. Lui è veloce... In generale, su queste situazioni siamo stati bravi, ma lì potevamo chiudere. E' un gol evitabile, ma è stata una partita con tanti sprint e a volte può capitare di perdere qualche metro".

- "No. Cambia che abbiamo perso un giocatore importante che si stava inserendo benissimo. Per fortuna abbiamo recuperato Scalvini: avevamo preso Kossounou per sostituire Scalvini e ora che quest'ultimo è rientrato si è fatto male lui. E' stato infortunio davvero sfortunato: dovrà restare fermo un po', ma lo aspetteremo".