Atalanta, Gasperini: "Kolasinac e Lookman ci sono, Hien invece..."

“Dovremo fare una gara due scalini migliore dell’altra, un’ottima gara sotto tutti gli aspetti”, cosìalla vigilia del ritorno dei playoff di Champions contro il Club Brugge che deve battere con almeno due gol di scarto per passare agli ottavi di finale.Hanno recuperato e sono disponibili, Kolasinac giocherà dall’inizio, mentre Lookman voglio portarlo in panca per avere una carta da giocare al bisogno, le squadre forti hanno sempre qualche carta da poter giocare a qualche punto della gara. Perdiamo probabilmente Hien, ma siamo comunque in positivo rispetto alle ultime settimane. Hien ha giocato sabato e ha accusato un affaticamento all’adduttore, difficile lo risolva per domattina, vedremo”.

All’andata tutta la squadra ha giocato un po’ a metà strada, loro ci hanno creato qualche problema in più, dovremo fare una partita migliore”.“Il fattore ambientale è importante, ma incide tutto, dovremo fare un’ottima gara"Fa meglio in casa ma anche fuori col Milan e City ha giocato in maniera duttile, sa ribaltare velocemente l’azione. Conosci le caratteristiche e le pericolosità, eravamo sotto nella proposizione del gioco, ci ha dato una conoscenza maggiore dell’avversario da prendere con le pinze”.

"La gara dura 90 minuti e se non basta ne dura 120, non dobbiamo fare tutto in 10 minuti, giocheremo prendendo la misura dell’avversario, difendendo bene e creando le opportunità".Sul rigore è stato già detto e documentato tutto, non faremo leva su questo aspetto, dobbiamo solo vincere. I rigori invece li abbiamo provati anche per la Coppa Italia, conta anche il momento emotivo, speriamo comunque di non arrivarci".