L’allenatore dell’ha analizzato la sfida persa per 3-1 con il, che ha sancito l’eliminazione della Dea dalla Champions. Queste le sue dichiarazioni a Sky:- “Sono state due partite abbastanza strane.e anche questa sera abbiamo preso gol subito. Loro hanno sfruttato tutto benissimo e al massimo. 3-0 nel primo tempo non era il risultato giusto. Poi abbiamo sbagliato il rigore, ma il risultato è eccessivo”.- “(riferito al giornalista che gi fa la domanda, ndr).e lui fino a pochi giorni fa faceva fatica a calciare”.

- “Abbiamo tenuto fino alla fine, ma il rigore ci ha rallentato.. Loro, però, avevano più velocità in alcuni giocatori.”.- “. Nell’ultimo mese, invece, c’è stato l’infortunio di Lookman e siamo un po’ calati. In questo momento non abbiamo attaccanti di ruolo, ma ci stiamo adattando”.

Poi in conferenza stampa, lo stessosi è detto infastidito per il rigore calciato da Lookman: "Lui è uno dei peggiori tiratori che io abbia mai visto. In allenamento ha una percentuale bassissima di realizzazione. C'erano De Ketelaere e Retegui, ma lui sull'onda dell'entusiasmo ha preso il pallone. Questa cosa non mi è piaciuta".