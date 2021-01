Il tecnico dell’Atalanta GianPiero Gasperini ha parlato alla vigilia della seconda sfida consecutiva contro la Lazio, la prima del girone di ritorno, ripartendo dalla vittoria in Coppa Italia: “Arrivare a questa partita avendo vinto la precedente ci dà serenità e voglia di ripeterci, essere nelle prime quattro di Coppa è già un grande traguardo, cercheremo di migliorarlo”.



VICE GOMEZ- “A turno un po’ tutti possono ricoprire quel ruolo, Pasalic l’abbiamo recuperato, domani sarà convocato e verrà inserito inizialmente per degli spezzoni, hanno fatto bene in quel ruolo anche Miranchuk, Malinovskyi, poi Pessina. In questo momento sta facendo molto bene in allenamento Lammers rispetto a qualche settimana indietro. Ilicic, Muriel e Zapata si vede che sono in grande condizione, abbiamo la fortuna di trarre il meglio da tutti. Molti hanno un ruolo simile”.



LAZIO- “Averci giocato tre giorni fa sotto l’aspetto tattico è un punto in più perché hai una conoscenza ancora fresca dell’avversario, ma giocare ogni tre giorni non è facile. Siamo contenti anche se dovremo fare due semifinali in otto giorni. Abbiamo entusiasmo e risultati che ci stanno dando ragione, siamo pronti a giocare”.



INFORTUNATI- “Gli assenti sono Hateboer e Sutalo, che ha un problema alla caviglia, per il resto ci siamo tutti, a parte Gosens squalificato”.



ESTERNI- “Noi abbiamo Maehle e Ruggeri che possono sostituire Gosens e Hateboer ma abbiamo provato anche soluzioni diverse quindi vedremo. Palomino può giocare domani, a Napoli sarà squalificato poi”.



OBIETTIVI- “Quest’anno c’è una grandissima battaglia in classifica, è un campionato molto diverso da quello dell’anno passato, l’obiettivo non è cambiato, è quello di restare il più a lungo possibile attaccati al carro delle primissime, nel giro di 2 punti sei in Champions o sei fuori dall’Europa League”.



GIRONE DI ANDATA- “Negli ultimi anni abbiamo semrpe girato alto, ci sono stati dei ritorni dove abbiamo fatto anche 41, 43 punti, stiamo cercando di alzare il nostro target dei 70 punti, l’anno scorso 78, non è facile migliorarsi quando si è in alto ma è il nostro obiettivo. Ci sono state comunque sei partite che ci hanno tolto qualcosa, anche se i 36 punti sono un record".



COPPA- “E’ stata dura giocare un tempo in 10, abbiamo anche da preparare la gara di mercoledì a Napoli, ci sono delle valutazioni che farò da qui a domani, faremo il massimo possibile, abbiamo meno margini di tempo ma ogni partita è importante da subito. Il Napoli è un osso molto duro, saranno semifinali difficili”.



MADRID- “Anche noi guardiamo già loro come loro guardano noi. Questa stagione è anomala, abbiamo giocato tante partite ma siamo solo alla prima di ritorno, siamo appena a metà strada, siamo soddisfatti ma non è il momento di bilanci, guardiamo di gara in gara, in dieci giorni ci giochiamo partite di campionato, la finale di Coppa Italia e tra meno di un mese affrontiamo il Real, cerchiamo di stare dentro a tutto con la massima concentrazione”.



ALLENAMENTI ANTICIPATI- “Ci siamo allenati questa mattina perché ieri abbiamo fatto poco e oggi ci siamo presi qualche ora in più e qualche ora in meno di ritiro”.



LAMMERS- “Per me resta, non c’è bisogno che parta, correremmo dei rischi, siamo anche alle semifinali di Coppa e il giocatore sta crescendo, poi so che la società può avere altre esigenze, farlo giocare di più. Lui non è proprio una punta centrale, ha giocato meno eppure sta facendo molto bene, soprattutto nell’ultima settimana"



MIRANCHUK- "La squadra ha una sua caratteristica, non si può smontare per favorire l’inserimento di un giocatore, bisogna mantenere l’impostazione della squadra che non va smantellata. Ci vuole un po’ più di tempo per Miranchuk rispetto a Maehle, Pessina e Romero perché viene da un altro campionato, molto diverso. La formula con Malinovksyi funziona".



RISPETTO ALL'ANDATA- “Eravamo partiti già forte, stiamo vivendo anche adesso un bel momento, c'è entusiasmo e crescita da parte di tutti, abbiamo buone soluzioni, c'è lo spirito giusto, c'è una crescita continua. In una settimana poi cambia tutto in base alle partite".



KOVALENKO- “Non ci penso proprio al mercato, siamo concentrati, non ho pressione. Bisogna aspettare lunedì per vedere cosa succede con Kovalenko”.