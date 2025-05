GETTY

Gian Piero, allenatore dellha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro la Roma: "E' un percorso che facciamo da tanti mesi che siamo in quella posizione, adesso siamo arrivati alle partite decisive: questa è la prima di tre potenziali partite però cercheremo fin da subito per mettere la parola fine a questo traguardo"."Quello che ha fatto la Roma in questi mesi è sotto gli occhi di tutti, la solidità difensiva ma anche la capacità di segnare sempre un gol. Conosciamo bene questa squadra e la affronteremo con le nostre caratteristiche, penso che sarà una bella partita".

"120, compresi i supplementari se ci fosse bisogno (ride ndr)".