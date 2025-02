Atalanta, Gasperini: "Le percentuali servono a poco, ecco in cosa può crescere De Ketelaere..."

Getty Images

ha introdotto l'andata dei playoff di Champions commentando la performance del grande ex protagonista domani, Charles: “Ha caratteristiche tecniche che lo aiutano a giocare anche distante dall’area, ma è determinante dentro l’area, ha capacità di tiro, intelligenza, gioco aereo, deve crescere sotto l'aspetto della realizzazione, questo gli può far fare un salto ancora più alto”.“Giocherà Rui Patricio, Carnesecchi è sotto antibiotico, non è al meglio ma l’abbiamo portato”.

Stiamo vivendo un momento molto positivo, abbiamo fatto ottime prestazioni, il discorso infortuni è successo, ma anche prima Scalvini e Scamacca non li avevamo, Kossounou è stato scambiato con Posch, Zaniolo con Maldini, anche oggi leggevo che è questione forse di periodo e partite ravvicinate, presto riavremo Lookman e Kolasinac, lui è fuori da dieci giorni ma è già la quarta partita che perde, Maldini non sarà fuori a lungo".Credo che le percentuali servano a poco, ognuno cerca di passare il turno"."Il Club Brugge è una squadra offensiva, ma che fa bene anche in difesa, mantiene i concetti di squadra, sarà difficile da affrontare, sa stare corta in pochi metri, ha buone individualità, la gara però va giocata nei 180 minuti".

"Si ritorna alla formula della vecchia Champions, è di sicuro un piccolo vantaggio ma solo se il risultato dell'andata sarà importante, il risultato di domani è sui 90 minuto, ma sarà già un bel punto di partenza".Giocare tante gare in Europa e di livello ci ha dato una buona crescita, un migliore approccio alle partite anche in trasferta, è chiaro che ogni volta è diverso, ogni volta l’emozione si rinnova, bisogna sempre essere al massimo, la Champions ti dà grande concentrazione e attenzione, è la manifestazione più importante che c’è".