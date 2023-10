Gian Piero Gasperini sorride, la sua Atalanta vince 2-0 col Genoa e conquista i tre punti: "Carnesecchi è stato bravo, Lookman svogliato dalla scorsa? Giochiamo tre partite a settimane, state sempre lì a cercare la polemica. Oggi ha fatto molto bene, meno a Lisbona; ma trovatemi una squadra che non cambia gli attaccanti... potendo fare cinque cambi è normale. Quando dopo la metà del secondo tempo hai la possibilità di mettere giocatori come Muriel e Pasalic può diventare un'arma vincente. Il Genoa è una squadra difficile, tosta. Noi abbiamo attaccato, ma se non la sblocchi possono segnare; con le grandi hanno fatto bene. Gudmundsson è veramente un grande giocatore".