, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto a DAZN dopo il ko per 3-2 contro la Lazio: "Non siamo stati pronti in occasione del terzo gol, ma eravamo stati bravi a rimettere in piedi la partita. Paghiamo la non prontezza di tutti"."L'Atalanta ha fatto un'ottima partita, dispiace di più questo aspetto. Avevamo fatto in mezzo una partita di grande spessore e siamo molto rammaricati per la sconfitta. Dobbiamo pagare un po' di scotto per il fatto che alcuni ragazzi per giocare a questi livelli hanno ancora bisogno di tempo. Continuiamo a reggere sul nucleo di giocatori che sono qui da anni a cui si è aggiunto Kolasinac e poi ci reggiamo su quelli di sempre. Arrivare da Lisbona venerdì mattina e poi giocare oggi all'Olimpico alle 3 del pomeriggio la accusi"."No, perché nel gol preso eravamo completamente schierati. Chiaro che una volta raggiunto il 2-2 volevamo vincere. La squadra stava bene nonostante che in settimana abbiamo dovuto giocare con Juventus e Sporting. Tutte partite di spessore con quasi la stessa squadra"."Partita difficile, ma ha bisogno di giocare e trovare minutaggio. Rispetto alla squadra è stato meno brillante ma i cambi con l'ingresso di Muriel ha dato vivacità"."Koopmeiners aveva un risentimento ed era rischioso farlo giocare 90 minuti. Lookman è stato la nota stonata della giornata, mi è sembrato un po' seccato dell'esclusione anche se lui a Lisbona ha giocato 90 minuti. L'ho visto non allineato come gli altri compagni, quasi come il dover entrare per lui sia una cosa da non accettare"."Per me va bene, anche se in molti andranno in Nazionale. Abbiamo fatto un tour de force notevole, siamo cresciuti a livello di squadra e ora c'è questa sosta che per alcuni farà bene, gli altri vedremo come rientreranno dalle nazionali".“Non faccio mai distinzione tra nuovi e vecchi nel nostro modo di affrontare le partite, abbiamo esempi molto buoni poi. Ogni partita abbiamo bisogno di essere sempre molto attenti e concentrati. Ci sono delle difficoltà. Alcuni hanno fatto una prestazione molto valida, qualcun altro meno buona, ma l’atteggiamento è stato positivo da parte di tutti. Forse Holm poteva fare qualcosa di meglio. L’unica cosa che non ci possiamo permettere è avere giocatori in mezzo al campo non attivi. Non era banale rimontare due gol alla Lazio: il primo ce lo siamo fatti da soli, il secondo viene da un contropiede perfetto”.“Ma chi ve l’ha detto questo? Brambati ha fatto anche dei conti che deve imparare l’aritmetica. Sono cazzate, non devo rispondere a lui, saranno dieci anni che non lo vedo. Poi sarei molto più ricco se fosse vero”.