L'si salva in extremis grazie al gol di Ederson che fissa sull'1-1 la sfida in casa dell'Udinese. Nei minuti successivi alla partita, Gianpiero Gasperini ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni:"Ci metterei anche la bravura dell'Udinese, mi è parsa una squadra dai valori importanti. A un certo punto della gara abbiamo sofferto parecchio, siamo stati fortunati in occasione del rigore e dopo una prima mezz'ora buona ci siamo un po' incartati. Avevamo pensato a una gara più di controllo ma non ha più funzionato come all'inizio, ho inserito Lookman e Scamacca ma l'Udinese si chiudeva bene. Abbiamo poi rimediato attaccando con tanti uomini fino al finale e siamo stati premiati da questo pallone che di solito è una risorsa di testa e oggi ci ha premiato quando meno te l'aspetti"."Non hanno fatto male all'inizio, Muriel ha fatto bene. poi però arrivati al limite dell'area riuscivamo a proporci poco. Scamacca è punta centrale e con un riferimento l'Udinese è stata più bassa anche visto il vantaggio. Abbiamo anche trovato un avversario con una buona preparazione"."Lo spirito è fantastico, abbiamo cercato il pari fino all'ultimo, è sintomo di uno spirito forte della squadra. Poi in partita indubbiamente abbiamo sofferto senza essere molto pericolosi, in mezzo ci è mancato un po' De Roon ma non potevamo fare diversamente".Ai microfoni di Dazn, il tecnico della Dea ha poi aggiunto:"Mi auguro proprio di sì. Scalvini, De Ketelaere, Toloi, Palomino, Ruggeri: spero di ritrovarli tutti dopo la sosta."