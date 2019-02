Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, parla a Sky Sport dopo il ko contro il Torino: "È un momento così, dobbiamo tirare le fila. Abbiamo una gara molto importante mercoledì, poi ci butteremo con più attenzione sul campionato. Oggi stavamo anche sviluppando bene, abbiamo avuto occasioni che potevano essere pericolose. Nel finale di primo tempo abbiamo preso un gol strano, all'inizio della ripresa è cambiata la partita. Dobbiamo accettarla in questo momento in cui abbiamo qualche difficoltà, ma puntiamo molto sulla gara di mercoledì, poi avremo due mesi prima del ritorno in cui torneremo sicuramente a fare bene in campionato, sempre che non ci siano altri infortuni. Gosens ha avuto un problema, durerà i suoi tempi, non so se si sia fatto male sul tiro. Sembra una contrattura, ci vorrà sicuramente qualche settimana. Adesso recuperiamo De Roon e speriamo nel Papu. La semifinale per noi è importante, poi avremo tempo per dire la nostra in campionato. Pensavo incontrassimo anche difficoltà maggiori, siamo partiti bene, poi da andare in vantaggio noi ci siamo trovati sotto e il raddoppio è arrivato subito all'inizio della ripresa".



EUROPA - "Mai parlato di zona Champions, giochiamo per l'Europa, la CL è esagerata. Roma, Milan e Lazio sono in grado di fare filotti, è difficile rimontare, i nostri avversari sono Torino, Fiorentina e Sampdoria. I valori nell'arco del campionato sono destinati ad allungarsi"