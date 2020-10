L’Atalanta vince 4-0 nel match d’esordio di Champions League contro il Midtjylland. Così Gian Pieroha parlato a Sky Sport dopo la partita: “Noi abbiamo fatto bene tante partite, può succedere incontrare una squadra forte come il Napoli, ma non l’avevamo preparata bene per tanti motivi. Aldilà di Napoli, l’Atalanta ha sempre avuto buone reazioni presentandosi in campo al meglio. Avevamo bisogno di vincere, non era facile. Aldilà del risultato, queste sono squadre che corrono e aggrediscono, per le altre venire a giocare qui non sarà difficile”.“Segnare tanto dimostra la nostra capacità di fare gol, ne abbiamo fatto di buoni. Chiaro, noi quest’anno dobbiamo partire bene a differenza dell’anno scorso. Adesso abbiamo Ajax e Liverpool, sempre in casa, in una settimana ci giochiamo molto per passare il girone. I tre punti di stasera erano fondamentali”.“Il gol di Miranchuk è stato molto bello, come gli altri. Abbiamo fatto una buona gara anche dietro, precisa, con qualche errore ma quello c’è sempre. Tornando al campionato, ci siamo ritrovati di giovedì con molti giocatori, non siamo stati capaci di contrapporci bene ad una squadra invece preparatissima. Quando si giocano partite ogni tre giorni può capitare, ma non avevo dubbi sul fatto che la squadra potesse ripartire con le sue capacità”.“Miranchuk è stato fuori un mese, ha ripreso da pochissimo. Non ha fatto neanche una partita d’allenamento completo con noi, ma qualcosa con la Primavera. Mentre Josip Ilicic è sulla via del recupero, speriamo di recuperare presto anche Malinovskyi. Se guardo in prospettiva, in attacco siamo veramente coperti”.“Come fare giocare tutti in attacco? Dipenderà dalle partite, non so per esempio se il Papu potrà essere impiegato a centrocampo in alcune gare. Noi giochiamo veramente tanto, in continuazione. Quando non giochiamo, come nella settimana di pausa, avevamo dodici nazionali e tutti hanno giocato. Questo ci mette nella condizione di dovere ruotare, non potrò sempre stare a giocare perchè gioca uno o l’altro o se ci sono acciacchi. Chiaramente ci saranno delle sostituzioni”.