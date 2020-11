annullata la rifinitura dei bergamaschi in programma questa sera a causa di un problema tecnico al volo che ha ritardato il decollo dei nerazzurri di alcune ore.ha invece parlato in conferenza stampa via Zoom della condizione dei suoi e delle sensazioni sul Big match di Champions League: “, sta facendo cose straordinarie ma per noi venire a giocare a Liverpool in queste condizioni è già un grandissimo traguardo, dobbiamo interpretare la gara nel modo migliore,abbiamo fiducia e speranza di fare una bella partita”.“Vedo la squadra nella sua globalità e non in un reparto o in un altro,e con una percentuale di errore molto bassa. Dovremo essere più bravi a ripetere meno errori, che all'andata hanno portato a un risultato così ampio, è chiaro che conosciamo benissimo il valore del Liverpool madovremo essere bravi in questo aspetto”.Ci sono stati periodi in cui abbiamo sfruttato meglio di ora le palle inattive e siamo stati prolifici, ma alcuni anni la statistica cambia,“Per fortuna in questi anni le amarezze sono state veramente pochissime,ma indubbiamente questo lo è. Ripeterci però è difficile in una società che non ha le risorse di altre suqdre, noi dobbiamo essere sempre molto bravi e anticipare, anche perchéè entusiasmante riuscire a fare risultato e competere con piazze importanti".