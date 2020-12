Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, alla vigilia della gara casalinga contro la Roma, in conferenza stampa presenta lo scontro diretto (ore 18.00, Gewiss Stadium): “Troviamo una squadra in ottima condizione, soprattutto nelle ultime gara, fa tanti gol e ha trovato il passo giusto, è una squadra di valore e lo era già l’anno scorso ma quest’anno sta facendo ancora meglio. Una delle big del campionato che arriva in un momento in cui è acceso, tante squadre sono in pochi piunti e tutte le migliori squadre stanno dando il massimo, sarà interessante anche per il nostro momento positivo, si incontrano due squadre che hanno voglia di fare bene”.



COPERTA CORTA- “Se prendi 0 gol e fai tanti gol vinci tutto, quel che conta sono i risultati, se non vinci 4-2 ma 2-0 son semopre 3 punti, dipende dall’avversario, dai momenti, dalla nostra condizione e dal nostro equilibrio. Dopo la scoppola col Liverpool era fondamentale trovare soluzioni ed equilibri diversi, poi la conferma è sempre la partita, noi abbiamo bisogno di fare una striscia lunga per ritrovare le prestazioni che stiamo facendo”.



PAPU GOMEZ- “Se vogliamo parlare di calcio, va bene. C’è una squadra che sta facendo bene e domani c’è la Roma.”



MERCATO- “Io credo che la nostra attenzione in questo momento sia da rivolgersi solo alla gara di domani. Nella partita di domani dovremo avere un buon reparto difensivo, centrocampo e attacco, cerchiamo di preparare al meglio questa partita, importante”.



PREPARAZIONE E PRESTAZIONI- “Secondo me Fonseca ha fatto un grande lavoro, questa squadra è cresciuta nel tempo e già l’anno scorso stava facendo molto bene. Quest’anno dall’inizio si vede che è una squadra con conoscenze consolidate che arriva da un anno di lavoro e sta facendo quello che tutti vediamo, credo che domani sarà una partita importante, l’anno scorso è andata bene ma ogni gara è diversa. Sul piano tattico sono due squadre che si conoscono, dovremo valutare le variabili sul campo. Le prestazioni della squadra sono sempre state buone, a volte non sono state valorizzate perché non abbiamo fatto risultato e a volte gli episodi cambiano veramente le partite. Con la Juve qualche situazione l’abbiamo concessa noi, dobbiamo lavorare sugli errori”.



CAPITANO- Freuler con la fascia? Una scelta fatta in base ad anzianità, appartenzenza e numero di presenze giocate. Io sono per più capitani, in una squadra sono molti di più. Quelli che sono qui da più tempo sono Toloi, Freuler e de Roon, per me devono essere più di uno di riferimento per l’allenatore”.



INFERMERIA- “Non ci sono recuperi particolari, Caldara no ma sta facendo bene, Pasalic ha appena subito l'intervento, Ruggeri ci vorranno altri quindici giorni, Miranchuk si è allenato, gli altri ci sono tutti”.



ILICIC- “Si è allenato, l’ho visto anche calciare con buona forza, ha superato il suo problema influenzale che ha avuto”.



CLASSIFICA- “Non la guardo ancora, guardo partita dopo partita, ci sono ancora 27 gare da giocare, penso sia opportuno concentrarsi su ogni partita volta per volta”.



RECUPERI- “Ci saranno ancora partite ogni tre giorni? Non ci possiamo fare niente, dobbiamo adeguarci e basta”.



MIRANCHUK- “Purtopoo è stato veramente poco a disposizione, tra nazionale e Covid, è un giocatore dall'indubbio valore, è un talento geniale nella gestione della palla, ma ho la sensazione che non è proprio un giocatore offensivo, ama giocare in mezzo e poco suigli esterni, è più un giocatore da ultimo passaggio. Viene da un campionato completamente diverso, dobbiamo scoiprirlo di volta in volta, ha sicuramente alcune qualità molto importanti, ha bisogno di un po’ di tempo”.



INSTAGRAM- “Io sul privato e al di fuori dell’allenamento non sono uno invasivo, non controllo quello che fanno, se scrivono, mi rendo conto che non fa male a nessuno se si divertono e fanno cose adeguate, io non partecipo ma non ho nulla da dire. Mi interessa però che a Zingonia le regole si osservino, quelle della società che l’allenatore fa applicare, poi fuori sono ragazzi giovani che esprimono la loro età. Li lascio molto liberi perché li stresso già troppo qui”.



STADIO VUOTO- “E’ un’assenza a cui non ti abitui, nessuno di noi pensava che a dicembre fossimo ancora con gli stadi vuoti, speriamo che la situazione passi il più in fretta possibile, siamo sottoposti a continui controlli”.



PASALIC- “Speriamo di recuperarlo da metà gennaio, non ho intenzione di chiedere situazioni alla società, l’importante è avere

gente contenta di stare qua”.



600 GARE PER PERCASSI ALLA GUIDA- “Sono contento per lui, per quel che rappresenta per l’Atalanta, è stato un giocatore, è una bella storia, gli auguro altre seimila partite”.



12 MARCATORI A SEGNO- “Una nostra caratteristica è di andare a segno con 12 marcatori diversi, dovremo essere un po’ più prolifici”.



EX NERAZZURRI IN GIALLOROSSO- “Sono quattro giocatori forti per caratteristiche diverse, Spinazzola sta facendo più degli altri anni, Cristante è duttile e ha personalità, Ibanez siamo tutti dispiaciuti perché poteva essere importante per l’Atalanta, forse si è pensato che giocava poco e di darlo via ma sta venendo fuori ora con un po’ di rammarico, ha dimostrato di avere caratteristiche importanti”.



ENERGIA SPESA- ”Non influisce se non quando si fanno partite molto dure, a meno di partite in Champions o protratte per più settimane. Sotto l’aspetto fisico non ci sono problemi, ma sotto l’aspetto nervoso la Champions ti porta via molto di più. A volte bisogna andare con un po’ d’intuito e provare ad azzeccarci”.



MAEHLE- “Non saprei, non sono così attento, ve lo dirò se e quando arriverà, nel mercato ci sono sempre nomi che girano, ma finché non c’è l’ufficialità non ha senso”.