Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa nel postpartita della sfida col Verona. Queste le sue parole:



LA PARTITA - "Siamo stati bravi in fase difensiva ad adattarci sulle loro palle lunghe costanti, avremmo forse potuto avere un pizzico di coraggio in più spesso adattandoci a rinvii. Mi è piaciuta la prima parte di gara, la partenza della squadra è stata molto buona, abbiamo portato a casa i tre punti ma dobbiamo ambire a fare qualcosa di più sotto l'aspetto tecnico".



L'ERRORE DI DE KETELARE - "Ci ha dato una svolta alla partita, forse avrebbe potuto fare il goal ma va bene così".



HOLM E HATEBOER - "Hanno fatto la prima partita, andando avanti potranno crescere, possono darci una mano importante".



SU HIEN - "Hien ha fatto una buona partita, ha avuto quotazioni importanti ma è rimasto a Verona, quando è entrato De Ketelaere però ha fatto bene anche lui".