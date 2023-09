, tecnico dell'Atalanta, analizza così a DAZN il successo per 2-0 contro il Cagliari: "Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, l. Ci sono state belle giocate, tante tiri. Nel secondo c'è stato un calo, siamo usciti di nuovo nel finale, anche nelle difficoltà siamo usciti bene. Il primo tempo mi dà grande soddisfazione"."A Firenze non abbiamo subito tante situazioni, i portieri non sono mai stati molto impegnati nelle partite. Oggi non abbiamo sbagliato niente, restando concentrati. La difesa globalmente lavora bene, quelle di Firenze e Frosinone sono state delle eccezioni"."Ha giocato un primo tempo migliore anche degli altri, sbagliando pochissimo e giocando con grande lucidità. L'assist sul gol è stato delizioso"."Anche lui è in un buon momento, è stato sfortunato sulla traversa e dà la sensazione di stare bene. Per i difensori è un attaccante fastidioso, può migliorare nella pulizia del gioco ma sta facendo molto bene come nella passata stagione"."Sì, a parte l'attacco che è stato rinnovato e l'innesto di Kolasinac l'ossatura è la stessa da anni. Oggi sono entrati Toloi, Pasalic e Muriel. Speriamo di poter inserire anche gli altri, prima di tutti Scamacca che ora è infortunato"."Lo dico da anni, l'Europa ti dà di più di ciò che ti toglie abituandoti a giocare con un certo tipo di intensità. Il rischio è che solo che ti tolga per gli infortuni"."Questo campionato dà l'impressione di essere molto equilibrato, in ogni gara ci sono dei rischi. Dobbiamo prepararci bene"."Ciò che conta sono le idee che sono quelle vincenti, poi viene tutto il resto a partire dall'aspetto economico".