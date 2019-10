Le recenti imprese, dalla Prima Squadra alla Primavera, di una strepitosa Atalanta nell'anno solare 2019, non sono passate inosservate. Lunedì pomeriggio infatti, ad Amatrice, verranno consegnati ben quattro premi ad altrettanti tesserati della società bergamasca. Una giuria composta da alcuni dei più importanti rappresentati della stampa nazionale, dalle tv alle radio, e presieduta dal Presidente della “Scopigno Cup”, Fabrizio Formichetti, consegnerà i premi 'Scopigno' e 'Pulici'.



A vincere la Palma di 'miglior allenatore di Serie A' il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini, affiancato dal 'Presidente dell’anno', il patron dell'Atalanta Antonio Percassi che, nel giro di pochi anni, ha fatto crescere la società portandola dalla Serie B alla ribalta d'Europa. E c'è di nuovo un doppio riconoscimento all'Atalanta per il suo vivaio, fiore all'occhiello della società, con il premio al Direttore del settore giovanile Maurizio Costanzi e all'allenatore del settore giovanile Primavera-vincitore del tricolore-Massimo Brambilla.



Di seguito, la motivazione del Premio “Manlio Scopigno” assegnato a Gian Piero Gasperini: “Per avere guidato l’Atalanta al raggiungimento di un traguardo storico, la conquista di un posto in Champions League. Un risultato inimmaginabile considerate le potenzialità tecniche ed economiche delle società concorrenti, centrato anche grazie al contributo di una società seria, efficace e organizzata, un autentico modello”.