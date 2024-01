Atalanta, Gasperini: 'Milan? Abbiamo perso con le migliori della classifica. Bakker ha bisogno di tempo, ma...'

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, in una lunga intervista a L'Eco di Bergamo, ha toccato diversi temi: dai risultati stagionali al terzo ciclo, dalla titolarità di de Roon a quella mancata di Bakker. "Questa squadra, come risultati, non mi ha mai deluso. Considero un grande risultato anche il quinto posto dell’anno scorso […] Sto vedendo la squadra crescere rispetto all’inizio. In campo e nello spogliatoio. Ma quello a cui tengo di più, al di là dei risultati, è il modello Atalanta”.



TERZO CICLO- "Nel primo ciclo erano tutti italiani, nel secondo erano tutti stranieri. Ora andiamo verso questo terzo ciclo in cui i giocatori storici sono sempre meno“, spiega il tecnico, “Solo de Roon e Djimsiti sono ancora titolari con una certa continuità. Una legge dello sport, ma anche della vita”.



LE BIG- "Quello che mi conforta, e che dovremo vedere d'ora in avanti, è che abbiamo perso con le migliori della classifica: abbiamo battuto il Milan e pareggiato con la Juve, ma abbiamo perso con Inter, Fiorentina, Bologna, Lazio, Napoli... la sfida del ritorno sarà questa, confermarsi con l'altra parte della classifica e migliorare contro le squadre di vertice".



BAKKER- "Un ragazzo positivo che ha mezzi e qualità importanti, come tecnica e fisicità. Può darsi però che abbia bisogno di più tempo per l'inserimento [...] Le sue caratteristiche finora non sono state quelle che la squadra richiedeva. Sta lavorando per adeguarsi. Se ci riuscirà avrà i suoi spazi, come è successo ad esempio per Holm".