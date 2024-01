Atalanta, Gasperini: 'Obiettivo Champions, se cerchi un rigore lo trovi sempre. Col Milan De Ketelaere...'

Marina Belotti

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha presentato in conferenza stampa la partita di Coppa Italia contro il Milan, valida per i quarti di finale: "Il calcio è uno sport dove c'è il pareggio, forse è l'unico dove c'è. Domani qualcuno dovrà uscire vincitore, non ci sono altre chances. Noi negli anni abbiamo fatto già tanti trionfi, se intendiamo la vittoria come una coppa dando per improbabile lo Scudetto, la Coppa Italia è quella più probabile. Noi siamo contenti di quello che stiamo facendo, ce la giochiamo".



OBIETTIVO CHAMPIONS-"Non potremo vincere l'Europa League, sarà molto difficile, un'italiana non la vince da tanti anni. Però non ci tiriamo indietro in niente, il nostro obiettivo è andare in Champions. Non ci sono altri obiettivi. Siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto nel girone d'andata, sono soddisfatto e molto della partita di Roma, ma anche delle gare precedenti. La squadra può ancora crescere, si sta compattando. Per il nostro traguardo, esiste solo la Champions, il resto non conta".



0 RIGORI IN A- Il problema non è non avere avuto rigori, nel girone d'andata siamo l'unica squadra senza averne avuti. Ma anche nel girone di ritorno l'anno scorso l'avevamo avuto a gennaio. Non abbiamo tanti episodi clamorosi da reclamare, ma sei vai a cercare lo trovi, ho visto quest'anno dei rigorini fantastici. Ne avremmo avuti una decina anche noi, non siamo molto abili a fare tuffi dentro l'area. C'è una ricerca spasmodica di qeusto, fantastica, ad ingannare l'arbitro e credere che quelli siano rigori. Ormai ogni contatto è un rigore".



CDK- "Come stanno Kolasinac e De Ketelaere? Meglio di quello che pensavamo, potrebbero essere recueprabili. Se li convochiamo, stanno bene".



MILAN- "Ormai nel nostro gruppo i nuovi arrivati si stanno inserendo bene, altrimenti non esce una partita come Roma se non hai compattezza e tenuta mentale, non solo fisica. Io penso al Milan domani, poi alle prossime. Le due finali di Coppa Italia sono superate, il Milan in casa è una squadra forte, è terza in classifica e lo ha ottenuto in modo abbastanza netto. Ha vinto il campionato due anni fa e sembra aver superato il momento di difficoltà, la partita di qualche settimana fa può essere un metro di paragone per darci fiducia e poterci ripetere. "Quale giocatore del Milan temo di più? Non è solo Pulisic, bisogna elencare anche gli altri, il Milan è una squadra di valore e lo sta dimostrando. Non andiamo avanti con la mente, pensando all'eventuale semifinale. Pensiamo al Milan e siamo concentrati su quella. Daremo subito due giorni di pausa ai ragazzi, dopo il Frosinone. Non abbiamo organizzato amichevoli internazionali per la pausa contro l'Inter, come fanno altri".



ATTACCANTI- "La partita può protrarsi nei supplementari ed eventualmente rigori, la gara va pensata sui novanta minuti, gioca chi sta meglio".



POST ROMA-"Siamo tornati da Roma molto tardi, al mattino. Il calcio è ormai questo, avremmo preferito diversamente, non ci sono alibi in questo calcio, bisogna adattarsi perchè si gioca ogni tre giorni. Il calendario a febbraio diventerà molto peggio, bisogna recuperare al meglio".



HIEN- "Hien è pronto per giocare dal primo minuto? Fisicamente ed atleticamente sta bene, ha giocato fino alle scorse settimane con il Verona. Lo spezzone con la Roma è stato significativo, non ha grandi difficoltà di inserimento, nel Verona giocava in modo simile rispetto alla posizione. Ha bisogno di un po' di rodaggio".



CARNESECCHI/MUSSO- "Sul portiere non ragioniamo partita per partita, Musso ha giocato una serie di gare e ha fatto bene, anche meglio degli anni passati... la stessa cosa per Carnesecchi. Cerco di seguire il momento".



CDK-"De Ketelaere e Miranchuk stanno facendo bene, ma le gerarchie cambiano continuamente. L'abilità e la fortuna stanno nel trovare quello più in forma, ma qui giocano tutti. O giochii dall'inizio o a partita in corso, ricordo per esempio la partita con il Milan dove proprio l'ingresso nel secondo tempo di Miranchuk e Muriel avevano deciso la gara. Basta guardare le partite, con le cinque sostituzioni è una normalità cambiare. Rispetto alle altre gare, poter inserire il Palomino di turno ci ha dato una mano. Adesso si gioca in sedici".



SCAMACCA- "Scamacca ha semrpe avuto qualche piccolo acciacco, non ha fatto benissimo con la Roma ma aveva fatto gol. Anche se non è stato in grande condizione è sempre stato determinante, speriamo di trovare la continuità".