ha parlato in conferenza stampa del, avversaria rossoblù allenata dal tecnico di Grugliasci, che si ritroverà domani di fronte la sua Dea: "Il Genoa ha rimontato due gol alla Juventus in Coppa Italia portandola ai supplementari,Nelle ultime giornate ha dimostrato di saper fare i risultati: un cliente ostico, difficile”.“Platini è stato un giocatore straordinario, i suoi sono grandi complimenti., eravamo a un minuto delle semifinali. Il 2020 è stato straordinario, il 2021 è cominciato bene”.affrontiamo tre partite in sei giorni chiudendo il girone d'andata. Vediamo di farlo bene”.“Ho qualche possibilità di scelta sulla formazione, anche perché mercoledì giochiamo con l'Udinese e sabato col Milan.Ricomincerà con spezzoni, l'importante è ricominciare a portarlo in panchina”.“La difesa sta facendo bene, globalmente concediamo poco e ci mettiamo attenzione. Gli zero a zero non si vedono quasi più in questo calcio.MiranchukUn mese e mezzo fuori dopo essere arrivato infortunato, poi è tornato col Covid dall'ultima volta in nazionale. Ha caratteristiche per giocare dietro le punte, deve migliorare nella duttilità e nella personalità per giocare molti più palloni e giocare in due ruoli,: ha dimostrato comunque subito doti molto importanti”."Sono felice di quello che ho vissuto al Genoa,In questi ultimi anni so che la squadra ha vissuto molte apprensioni, ma sarà sempre una parte di me: già in questa stagione ha molti giocatori che possono fare bene. Sarà decisivo anche il ritorno del pubblico, è una piazza che ne ha bisogno”.Maehle è appena arrivato, non è facile giocare da subito con la personalità che ha saputo metterci lui."A differenza mia, Ballardini ha sempre trovato situazioni molto complicate,. Stavolta è subentrato prima, con una rosa valida: la sua squadra“Per la zona Champions, per adesso vediamo di stare nel gruppo”.“Sono contento per Melegoni, aveva esordito a 17 anni insieme a Bastoni a Bergamo con la Sampdoria. Sono lieto l'abbia preso il Genoa e spero che il gol alla Juve dia una spinta alla sua carriera:La concentrazione è sulla partita di domani, a Udine ci penseremo poi”.“Su Pessina sono abbastanza tranquillo,(al flessore sinistro, ndr)”.