L'batte 3-2 ile si rilancia nella corsa a un posto in Champions League. Al termine della partita del Gewiss Stadium, il tecnico dei bergamaschiè intervenuto a : "La cosa che dà più soddisfazione è il carattere della squadra? Su questo non ho mai avuto dubbi, è sempre stata la forza di questa squadra. Ci sono delle partite in cui fai fatica, stiamo giocando anche l'Europa League non sempre siamo così determinati. Dico sempre che l'Europa ci dà tanto ma ci toglie anche, come infortuni ed energie. Questa sera è venuta fuori una partita straordinaria da parte nostra".- "Non può giocare sempre come stasera, sarebbe un mostro se lo facesse. Sta facendo un gran campionato, poi ha delle pause. Deve avere lo stesso spirito del gruppo, è un ragazzo positivo e può arrivarci ma delle volte bisogna farglielo notare".- "E' volato anche qualche fischio, mi dispiace per Miranchuk e Muriel. Qualcuno la prossima volta, prima di fischiare Lucio, ci pensa due volte. Ha fatto un grandissimo gol, delle volte li fa così in allenamento e oggi in partita".- "Secondo me anche il primo è stato buono, ma soprattutto il secondo per quanto creato. Il gruppo ha giocato tanto insieme e sa coprire più situazioni".- "Pensavo che fosse fuorigioco. Mi dispiace per lui, ma è in grande crescita come convinzione nei suoi mezzi. Stasera ha fatto tante giocate positive, è in una buona condizione ed è bello lavorare con lui".- "Quest'anno sì. Abbiamo raccolto pochissimo, in altre circostanze abbiamo fatto gare simili e perso per ingenuità ed episodi. Oggi è andato tutto bene, ma vittoria del tutto meritata".