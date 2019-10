Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli al San Paolo, "A Napoli sarà un esame duro ma prestigioso, la difficoltà della gara la conosciamo, insieme ad Inter e Juventus è la squadra più forte del campionato. Vediamo quello che riusciamo a fare, conta anche per la classifica. Non sarà decisiva, siamo alla decima di campionato. Se vanno bene ti danno spinta, ma deve essere un vantaggio e non una difficoltà".



SCUDETTO- "I complimenti ci fanno piacere, ci rendiamo conto che quando si parla di scudetto stiamo parlando di una cosa mediatica. Ma giocare ogni tre giorni ti fa rientrare nel campionato. Noi vogliamo rimanere nella parte più alta della classifica, l'obiettivo è quello di rimanere dove siamo arrivati".



MASIELLO E PALOMINO- "Vediamo oggi, abbiamo avuto pochissimo tempo ma vale per tutti. Oggi questo allenamento diventa decisivo per le scelte di domani, c'è qualcosa da valutare, Palomino e Masiello sono in dubbio".



OBIETTIVI- "Ha ragione il presidente, gli obiettivi arrivano volta per volta. L'obiettivo è da sempre la salvezza e non puoi toglierglielo. Realisticamente non ti puoi accontentare, vogliamo lottare per rimanere tra le prime sei o sette del campionato. È difficile, riguarda molte squadre di valore. Se strada facendo riusciremo a fare meglio, bene, ma ad oggi vogliamo restare in Europa".



NAPOLI- "Le distanze sono corte, non ci sono margini. Abbiamo la possibilità di avere un vantaggio per essere tranquilli. Alla fine la concentrazione rimane sulla gara, il Napoli sarà un grande test anche perché hanno un modo simile di giocare al Manchester, sarà un test per cercare di fare meglio alcune cose. Avrei preferito giocarla con una settimana di riposo. Il potenziale offensivo è di enorme livello, forse meglio della Juventus. Sono andati a sprazzi, ma è molto bello vedere giocare il Napoli. Ha più soluzioni in attacco, per me rimane una squadra di assoluto valore al pari di Inter e Juventus".



MURIEL- "Si esprime meglio più vicino possibile alla porta. Lui ha la capacità di controllo ed un'immediatezza di tiro, è un tipo di attaccante diverso, va usato dentro l'area dove è difficile marcarlo, nel ruolo di Ilicic fa più fatica".



ZAPATA- "Con il Cagliari sarà molto difficile, è in via di guarigione. Sulle cose muscolari siamo stati fortunati, quello di Duvan è il primo caso. Bisogna stare attenti. Oggi si sta già allenando".