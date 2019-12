Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, in sala stampa fa i complimenti ai sui giocatori: "L’Atalanta li ha incantati, è stata la squadra più forte da subito, oggi non siamo andati sotto e abbiamo carburato subito, fuori dai blocchi. Forse la sconfitta a Bologna ci bruciava, sotto l’aspetto tecnico è stata una partita fantastica. Il Milan ultimamente aveva fatto ottime gare sul piano tecnico ed era cresciuto, siamo partiti concentrati con la voglia di proporre il nostro gioco. Non ci aspettavamo una partita di questo genere”.



ROSA SCARNA. "C’è sempre questa ricerca di migliorarsi per raggiungere la perfezione, come diceva ieri Sarri, ora l’Atalanta ha un’opportunità enorme per pensare al futuro, per cercare di dare continuità all'esperienza europea. Ha una rosa ridotta a 15 giocatori per volontà mia che utilizzo praticamente alla pari. Siamo riusciti a creare un bell’interscambio e predisposizione a giocare senza problemi di spogliatoio. L'Atalanta può inserire giocatori che possano diventare utili in futuro, il mercato di gennaio è sempre molto scarno di possibilità”.