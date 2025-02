Getty Images

Dopo la netta vittoria dell’sul Verona, l'allenatore della Deaha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue dichiarazioni:- "La partita si è messa bene nel primo tempo, nel secondo abbiamo fatto giocare altri giocatori.. Questa è la cosa più importante per noi".- ", vediamo per Bruges.ha preso una forte contusione, cominciata con il Napoli, ma poi si è dietro gli strascichi. Non so se giocherà mercoledì, mal che vada ci sarà sabato o mercoledì dopo., che lo ha perseguitato negli ultimi mesi, ma lui recupera in 10 giorni un infortunio da 20., ma gli accertamenti verranno fatti domani mattina., abbiamo preferito non farlo giocare, ma è una sola contusione. Non è in dubbio per la sfida a Bruges".

- "Se siamo pronti? Indubbiamente,. Anche in campionato è vero che abbiamo raccolto meno punti, ma col Torino c'è andata veramente male e col Bologna abbiamo perso una partita di Coppa Italia pur facendo bene a livello di numeri. Dobbiamo rimproverarci poco di questo periodo, documentato più dai risultati che dalle prestazioni.. Altri sono abbastanza comuni, ma se stai fuori 15 giorni salti 6 partite".