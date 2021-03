ha parlato in conferenza stampa a Zingonia alla vigilia della gara, l’anticipo dell’ottava giornata di ritorno in scena domani alle 20.45 al Gewiss Stadium: “Il campionato ha la sua grande importanza ee sono un bell’esempio, mi sono divertito a vederli giocare, anche contro squadre importanti. Forse con un altro atteggiamento potrebbe essere la stessa classifica maPer me sono più importanti questi esempi, gestiscono bene la palla. La gara dell’andata è stata una delle più brutte sotto l’aspetto tattico, io ho apprezzato lo Spezia,e dovremo vincere perché la classifica è buona ma molto compatta”.“Dobbiamo guardare a noi stessi al nostro percorso, è stata un’ottima gara per noi anche se il riusltato è stato negativo. Crescere per andare a giocare contro questo tipo di squadre in questo modo, aver guadagnato posizooni in questi anni e giocare in Europa, questi sono i nostri obiettivi.i. Tutti validi. Noi cerchiamo di raggiungerli così. Questa sconfitta ci lascia comunque soddisfazione”.“Anche noi quando vinciamo questo tipo di partite esultiamo fortemente come gli avversari, siamo semore stati rispettosi ma l’esultanza è normale. Ogni gara ha la sua storia, in certe condizioni va interpretata la gara a seconda di come si svolge, eravamo contro un avversario difficile, quello che fanno gli altri riguarda gli altri.Se facevamo gol noi su corner magari prendeva un’altra piega, noi dobbiamo essere pronti a giocare opgni tipo di calcio, anche domani con lo Spezia ci saranno difficoltà, anche se di un altro genere.”“Sono due gare diverse, importanti tutti e due, siamo tante squadre nel giro di pochi punti che ci giochiamo l’Europa,Ora pensiamo allo Spezia, abbiamo quattro giorni per pensare poi al Real”“Giocare d'anticipo o posticipo?Dobbiamo vincere altrimenti non importan quanto fanno le altre”“Dobbiamo metterci nell’idea chemagari ne verranno fuori altri, è sempre l’espressione della grande squadra alla fine quella che lascia”."Zapata oggi prova, niente di grave, ieri andava abbastanza bene,Non abbiamo bisogno di rifiatare, sembra ch e giocare a calcio sia un sacrifico, gli unici dubbi sono gli infortuni. Hateboer e Sutalo sono ancora out, non so di preciso i tempi di recupero di Sutalo”.“Sarà una partita secca con un avversario di grandissimo valore, noi cerchiamo di interpretare al meglio ogni gara di volta in volta,, l’Atalanta ha un suo standard e ha speso, siamo anche in un momento di pandemia, ci sono stati tanti negozi chiusi e centri commerciali, noi dobbiamo avere la dimensione del nostro target. Se a giugno alcuni si fanno avanti per certi giocatpri possono allontanarsi, noi dobbiamo essere bravi a non sbagliare ma in base alle proprie possibilità.Ma se pensiamo quest’anno con Pessina, Romero, Maehle abbiamo raggiunto alti livelli senza sborsare chissà che cifra. Noi dobbiamo andare avanti con le nostre forze, senza guardare il resto. Noi siamo sembrati forti, questa è la sensazione, acnhe rispetto all’Inter che è prima in classifica, poi non vinciamo sempre.Per noi quella dell’altra sera è una piccola vittoria e ti spinge a fare qualcosa in più. Noi abbiamo un ambiente comunque gratificato e forte”.“Stasera c’è il Milan che gioca, per il calcio italiano sarebbe più bello riuscire a portare più squadre avanti., da anni hanno vinto in Europa, sanno che giocatori prendere di livello.Questo è un vantaggio per noi che abbiamo giocatori cresciuti e chi si sono alzati di livello. Sono scontri rischiosi, ma non possiamo avere la paura di snaturarci e fare un altro calcio. Va tutto bene quello che è efficace”.“Si sta mettendo in luce, sta facendo anche qualche gol,però è un ragazzo dell’Atalanta che ha seguito la sua evoluzione".Sportiello sta facendo bene, lo puà fare lui o Gollini, o ol mercato, ma è un ruolo fondamentale. Può essere d'aiuto ad entrambi anche per migliorare nel loro ruolo atrraverso il giocare e non giocare,“Alla fine chi vince ha comunque ragione e chi è efficace anche, in tutti i traguardi,, altri fanno in un altro modo ma non per questo li disprezzo, l’importante è raggiungere i propri obiettivi”., anche con caratteristiche diverse, meno tecnica e più fisico, forse è l'effetto dei tempi"."Contro l'Inter per me è stata una grande partita difensiva, in spazi grandi,anche Gosens non ha mai dato profondità ad Hakimi, anche Maehle ha fatto bene, la Dea fa sessanta gol ma tutto nasce dalla capacità di difendere gli spazi più alti".