tecnico dell'Atalanta, ha parlato a Sky Sport al termine della partita vinta con un tennistico 6-1 contro lo Young Boys: "Per noi è un buon periodo anche in campionato., poi sono arrivati tanti giocatori nuovi che si stanno inserendo e stanno crescendo all'interno del gruppo. Retegui è stato determinante sin da subito, da qualche partita stiamo vedendo Kossounou mentre oggi anche Cuadrado ha fatto una buonissima partita. E c'è anche Samardzic che ha segnato un gol straordinario".

SERATA PER LA QUALIFICAZIONE? - "L'Inter ha sofferto con lo Young Boys, noi prima della partita non eravamo così sicuri e tranquilli. Dovremo affrontare Real Madrid e Barcellona, questa sfida l'abbiamo presa con grande attenzione. In questo momento siamo solidi e sicuri su quello che facciamo, questi tre punti ci mettono tra le prime 24: ora vediamo quel che succederà"."Dico solo che sono otto anni che giochiamo in Europa e non mi è mai successo niente, neanche mezza virgola".IL GRUPPO - "La mia fortuna in questi anni è stato avere sempre un gruppo solido. Ormai con alcuni ci conosciamo a memoria, diversi giocatori sono anche allenatori in campo e grazie a loro potrei stare tranquillamente seduto in tribuna. L'altra cosa fondamentale è l'atteggiamento: noi abbiamo sempre avuto uno spogliatoio molto forte".