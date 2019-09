Il tocco tra lo Zapata rossoblù e il cugino nerazzurro è sembrato palese, eppure l'arbitro Fabbi che dirigeva Genoa-Atalanta se ne è accorto solo qualche secondo dopo, quando è stato chiamato al Var. A fine partita, accade esattamente l'opposto: nonostante lo scontro tra Djimsiti e Criscito sia innocuo, Fabbri non solo fischia indicando il dischetto, ma non consulta nemmeno il Var. Come è possibile? La spiegazione la fornisce l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky: "Sembrava che il VAR non funzionasse e Percassi me l’ha confermato. C’erano immagini chiarissime che mostrano come il contatto non ci sia, gli arbitri si sono scusati".