Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro l'Empoli:



"Non sono mai mancate le prestazioni, questo è importante. I ragazzi hanno dato tutto, non ci sono state partite non giocate fino alla fine, tante situazioni difficili che abbiamo subito. Ringrazierò sempre questo gruppo".



ILICIC - "Fino a dicembre ha giocato sempre o quasi, risultando determinante. Stasera si è mosso relativamente ma ha avuto spunti di incredibile classe. Le nostre difficoltà si spiegano anche con la sua assenza".



RIMPIANTI - "Non ce ne sono, davvero. Eventualmente si poteva fare qualcosa di diverso, lo analizzeremo, ma per quel che mi riguarda non ho rimpianti. Sembra un addio? No, è riferito alla stagione. Ora sono arrivati nuovi uomini mercato, dovremo imparare a conoscerci e a lavorare insieme"