continua ad essere uno degli attaccanti più chiacchierati del mercato. L'attaccante danese, protagonista di una stagione monstre conalla prima apparizione in un campionato top come quello italiano, ha stupito tutti per cattiveria sotto porta, abilità nell'attccare gli spazi, ma anche nel difendere palla spalle alla porta e giocare con la squadra.dove in tanti sono alla ricerca di giocatori con queste caratteristiche, ma in pochi riescono a chiudere il grande colpo in entrata. E sebbene Hojlund sia ricercatissimo, oggi il club bergamasco non è intenzionato a fare sconti per lasciarlo partire.se lo tiene stretto, non facendo tra l'altro mistero di non gradire tutti questi rumors di mercato attorno al suo gioiello offensivo e tutti questi corteggiamenti che poi non si tramutano in qualcosa di concreto da parte dei top club. "Il valore del giocatore non lo conosco, può valere anche 100 milioni, ma il valore del mercato è aleatorio, Hojlund è tra i primissimi in Europa tra i giocatori emergenti". Gasp non sa bene cosa accadrà (del resto l'Atalanta è un club che al giusto prezzo vende),Anche in questo sabato 22 luglio, nel corso dell'amichevole contro il Locarno in cui il classe 2001 è partito titolare.Al giusto prezzo l'Atalanta vende, si ma quant'è questa cifra? Dall'inizio dell'estate a oggi la valutazione è incredibilmente lievitata. No,dalle famiglie Percassi-Pagliuca. Hojlund piace da tempo a, ma è sempre stato ilcon una proposta ufficiale da 40 milioni più bonus già respinta al mittente dall'Atalanta. Il rilancio tanto atteso non è ancora arrivato e anzi, visto il continuo tirare la corda dei nerazzurri di Bergamo, sta iniziando a virare su altri profili come Kolo Muani dell'Eintracht. Per la gioia di Gasperini che vorrebbe tenersi Hojlund tutto per se almeno per un'altra stagione.