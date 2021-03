ha parlato alla vigilia della gara contro ilin programma domani alle 20.45 al Gewiss Stadium: “Non ci sono partite facili,Dobbiamo giocarla con le precauzioni giuste anche se abbiamo il massimo della fiducia e dello slancio.per gioco e risultati. Il Crotone è stato anche sfortunato con Cagliari e Juventus sul piano del risultato: le prestazioni sono state più che buone”.Con la Samp abbiamo mostrato una bella personalità da subito, correndo due pericoli su due disimpegni sbagliati e poi da calcio d'angolo.Proponevamo poco davanti, poi ho cambiato posizione a Pasalic.capita anche di dover soffrire, non è che se non dominiamo non siamo la solita Atalanta.le posizioni di Pessina e quelle degli attaccanti sono quelle che variano di più. Gli attaccanti sono quelli che vengono sostituiti di più”.vediamo se è pronto già per domani, che è l'ultima partita ravvicinata, poi il calendario ci lascerà più tempo per recuperare dagli acciacchi. Ne abbiamo più del solito,Caldara non ha più fastidi al ginocchio dopo l'operazione, speriamo sia la volta buona. Si sta allenando bene,Difficile che in un giorno si stravolga l'assetto di una squadra, a parte il cambio di allenatoreperdendo magari spesso nei minuti finali”.”.Gli arbitri che parlano dopo le partite?L'importante è quello che fanno in campo”., magari diversa da quella da cento gol dell'anno scorso. C'è una bella mentalità, entusiasmo, una condizione che sta crescendo. Siamo dentro il campionato e la Coppa Italia,Ilicic può essere un valore importante, ma. Sposterei l'attenzione anche su altri giocatori”.Nelle ultime settimane abbiamo risalito posizioni, ma siamo ancora lì tutte insieme. C'è Juve-Napoli da recuperare, per il resto non sono grandi margini di vantaggio.Giovedì dopo tantissimo tempo ci prenderemo un giorno di riposo, spariremo.Anche per le piccole cose, tipo contusioni all'anca e simili, figlie della partita singola., la preoccupazione nostra è battere il Crotone. Pensiamo alle nostre concorrenti dirette, il Napoli, la Roma e la Lazio,