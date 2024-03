Atalanta, Gasperini non si fida della Juventus: 'Loro in difficoltà? Hanno le risorse per reagire'

Gian Piero Gasperini non si fida della Juventus. L'Atalanta fa visita all'Allianz Stadium nella 28esima giornata di Serie A e affronta i bianconeri, reduci dalla sconfitta di Napoli e con soli cinque punti conquistati nelle ultime sei giornate.



PARLA GASP - Prima del calcio d'inizio, Gasperini è intervenuto a DAZN e ha spiegato: "Loro in difficoltà? La Juve ha delle risorse tali che anche quando va in difficoltà sa sempre reagire, rimane una squadra molto forte, è stato straordinario quello che hanno fatto nel girone d'andata. Ha avuto una flessione forse dovuta alla marcia dell'Inter, però la squadra rimane comunque forte".



MOMENTO ATALANTA - Non è un momento semplice neanche per l'Atalanta, che ha pareggiato contro lo Sporting nell'andata degli ottavi di Europa League, ma in campionato arriva da due sconfitte consecutive (recupero con l'Inter e Bologna), che l'hanno fatta scivolare al sesto posto.