Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, alla vigilia della prima stagionale a Marassi contro la Sampdoria (ore 18.30, dirige Dionisi), tira un bilancio tra preparazione e mercato alla vigilia della prima stagionale: “Senza Ederson infortunato, è la stessa Atalanta senza Palomino, Zappacosta, Demiral… speravo non ci trovassimo così rispetto all’anno scorso ma credo abbiamo comunque delle possibilità, ci siamo allenati, abbiamo un’identità”. domani è la classica partita da prima di campionato, si è giocato poco, c’è l’attesa da parte di tutti per iniziare. La squadra è pronta, dà sempre tutto, non hanno mai fallito sotto questo aspetto”.



MERCATO - “E’ presto per fare un bilancio, bisogna aspettare la fine del mercato, stiamo entrando nella fase più movimentata, Ci si aspettava qualcosa di diverso ma se non è stato potuto fare magari sarà in questi 15 giorni, la fiducia c’è, poi se si vuole da ogni situazione ricamarci sopra purtroppo fa parte del gioco. Le voci arrivano tutti i giorni, bisogna essere pronti, tutti tendono a muoversi nelle ultime due settimane, è ancora importante il disegno che uno si prefigge, gli input stabiliti”.



FREULER - “Ha avuto questa opportunità nel giro di poco tempo si è concretizzata, in Premier, è un giocatore a cui sono molto affezionato, lui era felice e io non posso che augurargli il meglio e ringraziarlo per quanto fatto in questi anni".



NUOVO CENTROCAMPO - “La squadra ha delle risorse comunque, è arrivato Koopmeiners, ora Ederson, due ottimi giocatori, c’è un’evoluzione di Scalvini che ora può avere più spazio e crescere in quel ruolo, c’è de Roon, è un reparto che comunque ha delle garanzie, anche Pasalic, ma la sua forza maggiore sono i tempi di inserimento in area, ma non ci sono ruoli così fissi, non siamo in emergenza a centrocampo”.



DIFESA - "De Roon in difesa ha fatto delle ottime gare per velocità, attenzione, capacità difensive. Se perderemo sia Demiral che Palomino ci penseremo, Scalvini e de Roon intanto sono duttili, la situazione è in evoluzione ".



EDERSON - “Domani non ci sarà, vedremo la prossima settimana non è una cosa di grave entità di sicuro ma successa allo stadio, martedì".



SAMP - “Una piazza importante, ha migliaia di tifosi ed abbonati, riesce a mettere in piedi una squadra di valore, in campo sarà una partita difficile da superare ma abbiamo fiducia di fare bene”.



CAMPO MALATO - “Preoccupa tutti, l'ho visto in tv”.



STOP MONDIALE - “Dal punto di vista tattico abbiamo una nostra identità, fino a metà novembre si gioca quasi un girone, in poco tempo le gare contano molto e si gioca una larga fetta di campionato”.



TRIDENTE - “Non entro in questo argomento, ho fatto discorsi chiari e precisi con la società, ieri c’era il presidente che quando parla lo fa in modo chiaro, ci sono input precisi dati dal presidente e ora si cercherà di realizzarli, io l’ammiro molto, sei anni fa mi ha prospettato il suo desiderio di come lavorare per l’Atalanta. Le visioni sono chiare, il mio desiderio è di realizzarle".



ANNO DI TRANSIZIONE - “So quali sono gli input dati, ci sono due direttori sportivi, c’è Luca, io lavoro su queste indicazioni. Sarebbe bello dire sia ringiovanire che rafforzare ma dipende tanto da quello che succederà da qui all’1 settembre”.



PALOMINO - “Sappiamo bene la moralità del giocatore di 32 anni, la sua involontarietà è abbastanza chiara ma è incappato in questa situazione e ora ci sarà una serie di difese. Per noi era un giocatore importantissimo".



INFORTUNATI - “Abbiamo perso Ederson, Demiral e Zappacosta ma gli ultimi due potrebbero riaggregarsi martedì”.



LOOKMAN - “Mi ha fatto un’impressione molto valida ma appena iniziato a lavorare con noi, ora proveremo a inserirlo”.



MIRANCHUK - “Miranchuk a Torino, ha questa opportunità in una piazza importante, in un ambiente che ha voglia di crescere, è un ragazzo di valore, spero per per lui che non ritorni indietro l’anno prossimo”.



OKOLI - "E’ una bella realtà di questo inizio di stagione, ha mezzi importanti, ha avuto una bella evoluzione ed è da valorizzare”.