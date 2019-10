Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita vinta dagli orobici per 3-1 contro il Lecce: "​È stata una bella Atalanta oggi, veniamo da una striscia di prestazioni notevolissime. Abbiamo battezzato bene questo nuovo stadio, che nei prossimi anni verrà completato. Oggi, per quanto i ragazzi abbiano fatto una buona gara, vedere lo stadio strapieno e la curva nuova è stato davvero bello. E il risultato ci sta anche un po’ stretto. Ci sono ancora margini di miglioramento, i limiti sono infiniti: ad esempio nel cinismo, nella precisione. E anche qualche passaggio di troppo sbagliato. Gosens e Gomez? Devo dire che abbiamo fatto molte partite in campionato di alto livello e farle con tale continuità significa che non siamo più una sorpresa. La squadra sa sempre cosa fare, cerchiamo sempre la miglior qualità possibile. Noi vogliamo essere competitivi, cerchiamo sempre quel qualcosa in più".