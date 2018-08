Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, si è soffermato in conferenza stampa sulla sfida di domani sera contro la Roma, allo ‘Stadio Olimpico’, per il posticipo della seconda giornata: “Non so ancora che formazione schiererò, avrò ancora tempo per pensarci. Quando mi parlate di turnover non so cosa intendiate, sicuramente abbiamo più alternative… ma giochiamo contro la Roma, non è una partita da esperimenti”. Interessanti note per gli allenatori del Fantacalcio, riguardo Palomino: “Il ragazzo ha recuperato, giocare potrebbe essergli utile anche in vista della sfida di Copenaghen”.



Giovedì prossimo ci sarà il ritorno del preliminare di Europa League contro il Copenaghen, ma non è ancora tempo di pensarci secondo Gasp: “Abbiamo sempre detto che la partita importante è quella di giovedì, perché può determinare il passaggio ai gironi di Europa League. Ma è giusto pensare prima alla Roma: è un confronto molto atteso e dobbiamo onorarlo – prosegue Gasperini, che poi parla dei nuovi acquisti Rigoni e Ali Adnan – Il primo è con noi da martedì, al massimo può avere un problema di collocazione in campo ma sotto l’aspetto atletico è in buona condizione e se un giocatore sta bene bisogna iniziare a mettergli minuti nelle gambe. Adnan invece non mi sembra in perfette condizioni, non gioca una partita da tempo…”.



Inevitabile parlare dei giallorossi di Roma: “E’ una squadra che si è rafforzata, oltre che ringiovanita. Penso a Cristante, Kluivert e anche all’ultimo arrivato N’zonzi. Di Francesco parte da una base, un gruppo consolidato e un sistema di gioco stabile. Cristante? Seguiamo quelli come lui con grande affetto e fiducia, merita risultati di rilievo e li potrà ottenere – prosegue Gasp - Giocare domani sera contro la Roma può aiutarci a tenere lontani pensieri e ansie, in vista di giovedì…”.