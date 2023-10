ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro lo: "Lo Sturm Graz ha una squadra tutta equilibrata, non ha solo una difesa solida, si è subito riscattata dopo la sconfitta con lo Sporting e sarà una partita aperta, entrambe le squadre cercheranno di vincere la partita. Ho seguito molto lo Sturm Graz, dobbiamo stare attenti, offensiva su ritmi alti, equilibrata, giocherà per vincere, dovremo essere molto presenti e attenti, ho paura ci sia un po’ di presunzione”.finora noi abbiamo vintodue gare ma sono troppo poche, non c’è nessun modo di gestire il risultato in un girone così ristretto, penso si arriverà al migliore delle ipotesi“Chi fa le prestazioni ha più spazio per giocare, il ciclo precedente era più compresso del prossimo ma comunque metto sempre la squadra migliore senza mai pensare alla partita successiva”.“Ha recuperato, è qui e come tutti i giocatori che sono qui è disponibile per giocare”."Il gol in Nazionale gli ha dato morale anche se non è arrivato nel momento migliore per qualche defezione che c’era nella squadra, col Genoa ha fatto buone cose e altre che potrà fare meglio, troverà la migliore condizione giocando, o dall’inizio o a gara in corso, ha bisogno di continuità, deve ancora dimostrare tutte le sue potenzialità”.“Ogni partita è diversa, non si può pensare a Lisbona, dovremo avere attenzione e concentrazione giusta, va letta bene ogni situazione e ogni partita, solo in campo possiamo avere poi la misura della difficoltà della gara”.