Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky dopo il 2-2 esterno contro lo Sturm Graz.



Come ha visto la partita?

"In vantaggio di un gol e di un uomo, c'erano le condizioni per vincere".



Occasione sprecata?

"Per come è andata la partita sì. In Europa non ci sono partite facili, con squadre protagoniste nei loro campionati. Però, in assoluto controllo, ce la siamo complicata".



Con Muriel e Lookman ci ha spiazzati.

"Cerco sempre di mettere i giocatori che stanno meglio e in questo momento Muriel e Lookman stanno meglio degli altri".



Lampi di bel Muriel.

"Con lui c'è un patto, che in questa stagione deve pensare di poter fare tanto anche se è in scadenza. Soprattutto nell'ultimo mese sta dando segnali positivi. Lo rivedo bene, stasera ha avuto spunti dei suoi. Deve lavorare bene, mettere un po' di tono e togliere un po' di peso: deve fare dei sacrifici e per adesso può farli. E' ancora fortissimo quando sta bene".



Cosa fare per portare Scamacca al top?

"Lui lo consideriamo molto e crediamo che abbia le qualità per diventare importante. Deve allenarsi con continuità e incominciare a mettere in pratica le cose per cui stiamo lavorando da tempo. Serve un certo livello agonistico e, quando lo si unisce all'allenamento, i risultati si vedono".