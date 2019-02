L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato a Rai Sport il 3-3 contro la Fiorentina nell'andata delle semifinali di Coppa Italia: "Abbiamo condotto a lungo la partita, mettendoci molto del nostro per farci raggiungere. Per come abbiamo giocato potevamo e dovevamo vincere. Il risultato è comunque buono ma paradossalmente abbiamo perso un'opportunità. Ilicic? No, non è un fenomeno. Non lo vuole nessuno, anche perché non è sempre così (ride, ndr). Rimarrà a lungo all'Atalanta".