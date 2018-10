Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, parla ai microfoni di Dazn dopo la vittoria sul Chievo: "Oggi abbiamo fatot tanti gol, anche troppi, speriamo di tenerne qualcuno per le prossime... È un successo che ci dà morale, eravamo un po' scioccati da questo periodo di buone prestazioni ma senza risultatI. La mancanza di Ilicic si è sentita molto, ma non era solo questo. Il suo recupero e quello di Barrow, oltre al nuovo ruolo di Gomez, possono aiutare tutti a crescere. Ventura? Il campionato è molto lungo, per lui è un'occasione, dopo le vicissitudini con la Nazionale doveva assolutamente coglierla. Credo che abbia la possibilità di lottare con il suo Chievo, la classifica è corta e ci sono ancora tante partite".