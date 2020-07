Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, parla alla vigilia del match di domani contro il Parma: "Siamo arrivati alle ultime due giornate e siamo padroni del nostro traguardo finale: vincendole entrambe saremmo secondi". Lo sguardo poi va alla Champions League, competizione nella quale i nerazzurri se le vedranno, nei quarti in gara secca, contro il Paris Saint Germain: "Stiamo già pensando allo scontro in Champions col Psg, ma il modo migliore per arrivarci è essere concentrati e attenti nel finale di campionato. Il Parma è un'ottima squadra, è stata anche in corsa per l'Europa: l'importante è l'interpretazione delle gare. La condizione crescerà nelle prossime settimane".