Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita pareggiata dagli orobici per 2-2 con la Fiorentina: "Per me è stata una prova buonissima, sembrava una partita stregata. Il primo gol loro è stato un po' fortunato, bravo Chiesa ma c'era deviazione. Sembrava quasi che questo campo ci portasse male, ma diamo merito ai ragazzi per la qualità e l'intensità messa in campo. Muriel ha avuto occasioni, Malinovskyi è stato bravo ma è ovvio che con Ilicic e Gomez abbiamo riferimenti più precisi per la manovra e gli smarcamenti. Castagne ha fatto un gran gol, meglio di quello di Chiesa. Devo fare i complimenti ai ragazzi, non volevano assolutamente perdere. C'è stata anche la beffa di quel gol annullato negli ultimi minuti. Quest'anno abbiamo molte più certezze. Di riflesso abbiamo anche tante partite e rischiamo di pagare i tanti impegni".



SU RIBERY - "Ha ancora tanta benzina e tanta forza. Grande giocatore, veramente forte"