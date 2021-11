Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, parla al termine della sfida, vinta, contro il Cagliari: "Stiamo facendo tanti gol su azione, meno su palla inattiva. Avremmo potuto soffrire di meno. Abbiamo avuto una buona superiorità, tante occassioni, ma se non chiudi la gara rischi sempre com’è accaduto ultimamente. Pur facendo una buona gara, avremmo potuto fare meglio. Le 200 vittorie in Serie A sono un bel traguardo e non non ne ricordo una facile, anche quando sono state con risultati eclatanti. Vincere le partite ti fa stare bene i giorni successivi“.



“Il rendimento in casa peggiore di quello in trasferta? Penso che ci sia della casualità. Abbiamo perso dei punti con Milan e Fiorentina in maniera dolorosa. Per stare nelle zone alte della classifiche bisogna essere sempre concreti, anche in casa. Il rigore? Ho preso per buono quello che mi ha detto il quarto uomo, cioè che Bellanova ha preso la palla e non Pasalic. Andare all’estero? Ogni tanto ci penso, sarei più ricco, ma in Italia sto molto bene”.