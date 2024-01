Atalanta, Gasperini: 'Peccato per Koopmeiners, De Ketelaere e Scamacca insieme...'

Marina Belotti

“Sarebbe un grande regalo di compleanno dai miei ragazzi vincere questo tipo di partita", così il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini in conferenza stampa il giorno dei suoi 66 anni, alla vigilia della gara con l’Udinese, in programma domani alle 15 al Gewiss Stadium di Bergamo.



KOOPMEINERS E HIEN- “Purtroppo facendo la partita tra noi abbiamo perso due giocatori. Koopmeiners si è incrociato con i tacchetti, si è procurato un taglio incredibile e profondo che accadono una volta ogni mille anni, mentre Hien in un contrasto con Ederson ha avuto questa piccola lesione, peccato perché stavano entrambi molto bene”.



UDINESE- “Siamo stati fortunati a raddrizzarla alla fine all’andata ma avevamo sofferto anche noi, ha dei valori e una classifica che non rispecchia il suo valore, sarebbe un grande regalo di compleanno dai miei ragazzi vincere questo tipo di partita, anche per la classifica e per dare continuità a questo periodo. L'Udinese si difende molto compatta e ha giocatori di velocità, con contropiede difficili, che non dobbiamo subire, abbiamo un modo di attaccare migliore di prima".



PAUSA- "Spero che la pausa non cambi la situazione di un periodo favorevole e di crescita, dobbiamo ripartire con la stessa energia, forza e condizione. Abbiamo lavorato due settimane bene”.



CRESCITA- "Sono cambiate le caratteristiche, c’è stata la crescita di qualche giocatore, del reparto difensivo e del centrocampo, in particolare Ederson, Kolasinac che si è inserito bene, Ruggeri e Holm che si sono inseriti bene, e poi c’è una grande varietà di attaccanti con fisicità che prima non avevamo, come i gol di testa che quest’anno possiamo sfruttare".



CDK E SCAMACCA- "De Ketelaere e Scamacca hanno fatto bene insieme e possono giocare insieme grazie alla duttilità di CDK, che è un terminale offensivo completo, può fare la seconda punta, l'attaccante esterno, è resistente, il belga può giocare con tutti, anche con Muriel. Scamacca ha lavorato bene, deve migliorare l’aumento del dinamismo, così anche le sue prestazioni lieviteranno".



TOURE'- "Touré è la seconda settimana che si allena con noi , credo che fisicamente dà buone sensazioni ma è fermo da tanto tempo, sotto l’aspetto dell’infortunio è recuperato, deve recuperare tutte le altre qualità, la destrezza, l'abilità di tirare, la disinvoltura ma superato l’infortunio saprà risolverle tutte velocemente".