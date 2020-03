L'allenatore dell'Atalanta, Gasperini ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport: "Siamo un segnale di speranza. Ma io parto dal presupposto che, più che sulle sottovalutazioni, oggi bisognerebbe puntare il dito sulle sopravvalutazioni di certi giocatori. Intendo dire che il valore economico di un calciatore non è direttamente proporzionale alla sua capacità di incidere sulla partita e di risolverla. Gomez e Ilicic, per via dell'età, potranno anche non avere un valore di mercato elevatissimo, ma se devo scegliere tra loro e un calciatore da 50 milioni scelgo loro. Il presidente Percassi ha un'attenzione bergamasca alla spesa. Non è che non ha voglia di spendere, ha solo il timore di spendere male".