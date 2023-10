Dopo cinque anni al fianco di Gasperini, Jens Bangsbo lascia l’Atalanta. L’ex ormai ex assistente tecnico dell’allenatore nerazzurro si è separato dal club, come riporta una nota ufficiale dell’Atalanta: “Atalanta BC comunica che Jens Bangsbo ha interrotto il proprio rapporto di collaborazione con il club nerazzurro dopo cinque stagioni nelle quali ha fornito il proprio valido e apprezzato contributo in qualità di assistente tecnico della prima squadra”.



IL SALUTO - Così Bangsbo ha salutato il club: “Tengo particolarmente a ringraziare per i fantastici anni vissuti assieme la società, i dirigenti, mister Gasperini, lo staff tecnico, i collaboratori e tutti i giocatori con i quali ho avuto il piacere e la fortuna di lavorare assieme. È stato un periodo della mia vita bellissimo e indimenticabile, non solo dal punto di vista professionale. Resterò sempre un grande tifoso dell’Atalanta, cui auguro il meglio”.