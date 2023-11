L'allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato a DAZN dopo il match perso contro il Napoli. Le sue parole.



SCONFITTA - "E' emerso che alcuni episodi non ci permettono di alzare il nostro livello, nonostante giochiamo alla pari con le big. Quando la squadra si libera di certe paure, mette in difficoltà tutti. Persa la partita per un episodio, come accaduto altre volte. Le grandi creano più difficoltà e corri rischi di fare qualche errore. Ne approfittano di più e ti costringono a rincorrere. Oggi siamo stati bravi a centrocampo, Ederson ha fatto una grande partita e Pasalic ha fatto la miglior prova dell'anno. Con il passare dei minuti, abbiamo migliorato la qualità di gioco".



ATTACCANTI - "Nel primo tempo non abbiamo aiutato gli attaccanti, poi nel secondo tempo Lookman e De Ketelaere hanno fatto bene e non era giusto cambiarli. Scamacca? Oggi era giusto che giocasse De Ketelaere e Lookman è il migliore per condizione. Siamo partiti così, poi nel secondo tempo De Ketelaere è cresciuto e siamo andati avanti così. Charles è un giocatore di qualità, abbiamo diverse partite e oggi è difficile commentare la sconfitta. Abbiamo sofferto nel primo tempo, abbiamo poi ribaltato con energia e qualità e aver perso è difficile da digerire".