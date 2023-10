Nella seduta che si è tenuta oggi pomeriggio a Zingonia, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha avuto tutti a disposizione, eccetto gli infortunati Touré e Palomino. Per questo il giovane difensore classe 2003 Giovanni Bonfanti, pilastro dell'Under 23 in Serie C, rimarrà aggregato alla prima squadra almeno fino al rientro dell’argentin, previsto tra circa un mese.



Domani pomeriggio niente conferenza di mister Gasperini: è prevista solo una seduta, che anticiperà la partenza della squadra nell'empolese, dove lunedì mattina verrà svolta la rifinitura del match che si giocherà al Castellani alle 18.30.