Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, parla a Sky Sport dopo il ko contro la Spal per mano dell'ex Petagna: "Dov’è finita l’Atalanta? Quella di questa sera è una partita che fa riflettere. Il problema maggiore è riuscire a essere concreti, nel primo tempo abbiamo avuto spazi, ma non li abbiamo sfruttati, giocando solo individualmente. Contraccolpo di Copenaghen? È un alibi, quello era stato un campanello d’allarme perché abbiamo giocato a due porte per 210’ senza segnare. Il gol su piazzato lo abbiamo subito anche a Roma, l’anno scorso le palle inattive le sfruttavamo noi, ora le subiamo".



PETAGNA - "La doppietta di Petagna non mi dà fastidio, era la sua serata, il secondo gol è arrivato su rimpallo: Andrea ci ha dato tanto in due anni qui, aveva difficoltà a segnare, ma ha qualità ed è giovane, può solo migliorare. Il cambio di Rigoni al 35’? Era in difficoltà, a volte un giocatore può entrare nel finale di partita così come capita di uscire nel primo tempo…".